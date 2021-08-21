Шутер NERF Legends выйдет в октябре

Студия GameMill Entertainment представила новый футуристический шутер с разнообразным оружием, врагами-роботами и боссами. В игре представлено около 15 бластеров, скины для оружия и многое другое для внешней персонализации вашего персонажа. Сражения будут происходить на различных картах. Кроме одиночного режима, NERF Legends предлагает многопользовательскую игру 4 на 4. NERF Legends также будет поддерживать кроссплатформенную игру. Одиночная игра подразумевает сражения с боссами на 19 локациях.

NERF Legends выходит в октябре на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и ПК.