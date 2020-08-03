Шутер Rogue Company получит крупное обновление в середине августа

Командный шутер Rogue Company перешел в стадию закрытого бета-тестирования. Разработчики игры студия First Watch Games объявила о том, что в середине августа игроков ждет крупное обновление. Новое обновление будет содержать новую карту под названием Vice - полигон. На карте можно потренироваться, а так же она послужит наказанием для игроков кто покидает матчи. Также игра будет более сбалансированной. Принять участие в закрытом бета-тесте могут не все. Когда состоится официальный релиз шутера Rogue Company неизвестно.

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