Шутер Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в 2022 году

У каждого члена отряда есть свой собственный уникальный набор приёмов с улучшенными способностями к перемещению, что позволяет исследовать открытый мир Метрополиса. Также в их распоряжении имеется оружие, которое можно модифицировать, и набор навыков для освоения. В Suicide Squad: Kill the Justice League можно будет играть в одиночку или объединиться с друзьями в многопользовательском кооперативном режиме.
Игра Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на ПК, Xbox One X / S и PS5 в 2022 году.