Шутер Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в 2022 году

Suicide Squad: Kill the Justice League – приключенческий шутер от третьего лица от Rocksteady Studios, создателей признанной критиками серии Batman: Arkham. Игра сочетает в себе фирменный геймплей с изменяемой историей персонажей и динамику шутера от третьего лица. Представленные персонажи: Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул. Они вынуждены приступить к выполнению миссии по уничтожению величайших супергероев DC – Лиги справедливости.

У каждого члена отряда есть свой собственный уникальный набор приёмов с улучшенными способностями к перемещению, что позволяет исследовать открытый мир Метрополиса. Также в их распоряжении имеется оружие, которое можно модифицировать, и набор навыков для освоения. В Suicide Squad: Kill the Justice League можно будет играть в одиночку или объединиться с друзьями в многопользовательском кооперативном режиме.

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на ПК, Xbox One X / S и PS5 в 2022 году.

Комментарии и отзывы Suicide Squad: Kill the Justice League
Resolution Games приобретает студию разработки виртуальной р…
Resolution Games приобретает студию разработки виртуальной рResolution Games объявила о приобретении компании Zero Index. Компания Resolution Games, основанная в 201…
Cyberpunk 2077 получит крупный патч и новую версию игры в на…
Cyberpunk 2077 получит крупный патч и новую версию игры в наВ октябре CD Projekt RED отложила выпуск Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X-S до первого квартала 202…
Sony приобретает разработчика Valkyrie Entertainment…
Sony приобретает разработчика Valkyrie EntertainmentSony Interactive Entertainment продолжает расширять предложения PlayStation Studios, на этот раз приобрет…
Fall Guys не выйдет на Nintendo Switch и Xbox…
Fall Guys не выйдет на Nintendo Switch и XboxПоследний сезон Fall Guys идет полным ходом, и хотя на этот раз царит атмосфера вечеринки, игроки на Nint…
Бесплатный многопользовательский режим Halo Infinite…
Бесплатный многопользовательский режим Halo InfiniteХодят слухи, что Microsoft выпустит бесплатный многопользовательский режим Halo Infinite до выхода полной…
Harry Potter: Wizards Unite официально закрывают…
Harry Potter: Wizards Unite официально закрываютКомпания Niantic прекращает поддержку Harry Potter: Wizards Unite — студия объявила сегодня, что закроет …
PUBG переходит на free-to-play формат…
PUBG переходит на free-to-play форматДо сих пор PlayerUnkown's Battlegrounds стоила 30 долларов, что является заметным исключением в жанре, в …
Nike создаст метавселенную в Roblox…
Nike создаст метавселенную в RobloxMeta и Microsoft — не единственные компании, претендующие на метавселенную. В четверг Nike объявила о пар…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor