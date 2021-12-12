Шутер Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в 2022 году

Suicide Squad: Kill the Justice League – приключенческий шутер от третьего лица от Rocksteady Studios, создателей признанной критиками серии Batman: Arkham. Игра сочетает в себе фирменный геймплей с изменяемой историей персонажей и динамику шутера от третьего лица. Представленные персонажи: Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул. Они вынуждены приступить к выполнению миссии по уничтожению величайших супергероев DC – Лиги справедливости.

У каждого члена отряда есть свой собственный уникальный набор приёмов с улучшенными способностями к перемещению, что позволяет исследовать открытый мир Метрополиса. Также в их распоряжении имеется оружие, которое можно модифицировать, и набор навыков для освоения. В Suicide Squad: Kill the Justice League можно будет играть в одиночку или объединиться с друзьями в многопользовательском кооперативном режиме.

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на ПК, Xbox One X / S и PS5 в 2022 году.