Шутер от первого лица Lemnis Gate входит в стадию открытой бета-версии

Frontier Foundry и разработчик Ratloop Games Canada объявили дату для открытой бета-версии игры Lemnis Gate. Бета-версия предложит игрокам два режима, четыре карты, семь агентов и эксклюзивные скины, которые можно разблокировать и перенести в основную игру, когда она будет запущена. Бета-версия запускается 22 июля и продлиться до 26 июля. Доступ открыт для всех.

Lemnis Gate — революционный пошаговый стратегический шутер от первого лица, действие которого проходит во временной петле. Применяйте уникальные, мощные способности агентов дальнего космоса и состязайтесь в немыслимых боях в четырех измерениях.

Lemnis Gate выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 3 августа.