Шутер от третьего лица Outriders отложен до апреля

Работа над игрой Outriders ведется достаточно давно. Изначально, игра должна была выйти 2 февраля, но разработчики из People Can Fly объявили, что им потребуется дополнительное время для разработки. Outriders - это шутер от третьего лица с элементами ролевой игры. В игре будут доступны четыре игровых класса с уникальными способностями.

Теперь у нас есть новая дата запуска игры, это 1 апреля. Перед официальным запуском, студия выпустит демоверсию 25 февраля. Демоверсия будет включать как одиночный режим, так и онлайн-режим и весь достигнутый прогресс будет перенесен в финальную игру в апреле.