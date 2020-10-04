Шутер от третьего лица Outriders выйдет в следующем году

На странице игры в Steam, появился набор Hell's Rangers с датой выпуска 2 февраля 2021 года, так как точной информации о выходе игры нет, мы можем предположить, что Outriders выйдет именно в этот день.

Outriders это шутер для 1 - 3 игроков, действие которого разворачивается в научно-фантастической вселенной. Игра предлагает уникальный жанр, сочетающий в себе перестрелки, головоломки и многое другое. В Outriders есть четыре уникальных класса со своими способностями. Можно модернизировать оружие и снаряжение.

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