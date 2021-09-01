Signify запускает продукты линейки Philips Hue

Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет линейку новых продуктов Philips Hue. Среди новинок: решения с технологией градиент, филаментные лампы с оттенками белого, «умные» лампы, а также освещение для ванной комнаты и потолочные светильники. Приложении Philips Hue также получило обновление – появились новые динамические сценарии. Кроме того, оно теперь интегрируется со Spotify. Это первая глубокая интеграция освещения и музыки.

Плавный переход от одного цвета к другому

В 2020 году на мировом рынке появилась светодиодная лента Philips Hue Play gradient lightstrip.сенью линейка устройств с эффектом градиента пополнилась новинкой: светодиодной трубкой Philips Hue Play gradient light tube. Специальная технология позволяет сочетать множество оттенков в одном устройстве, которое легко разместить над или под телевизором. Корпус трубки может быть выполнен в черном или белом цвете.

Компания оснастила технологией градиент и другие модели Philips Hue: настольные лампы и торшеры из семейства Signe в чёрном и белом цветах, а также светодиодную ленту Philips Hue ambiance gradient lightstrip. Теперь лента отличается не только удобством в использовании и мощностью освещения, но и способностью смешивать яркие цвета.

Впервые в истории: яркий микс музыки и освещения

Интеграция Philips Hue и Spotify, цифрового музыкального сервиса, позволяет объединить свет и музыку. Каждый может создать неповторимую атмосферу праздника у себя дома: например, во время отдыха после рабочего дня, посиделок с друзьями и даже генеральной уборки. Для этого необходимо синхронизировать учётные записи двух платформ, а затем воспроизвести песню с любого устройства. Приложение Philips Hue извлекает метаданные из песни и создаёт расширенный световой сценарий. Благодаря этому девайсы будут реагировать не только на ритм музыки, но и на её жанр и настроение. Настроить яркость, интенсивность и цветовую палитру можно во вкладке Синхронизация.

Последняя версия приложения Philips Hue позволяет синхронизировать освещение с музыкой уже сейчас. С октября 2021 года эта функция станет полноценной частью приложения.

«Будучи мировым лидером в области “умного” освещения, мы стремимся делать дома наших пользователей ещё уютнее и комфортнее. Для этого постоянно разрабатываем инновационные решения и продукты. Благодаря новинкам с технологией градиент и интеграции со Spotify потребители смогут прочувствовать все грани света, экспериментируя и смешивая цвета и звуки», – поделился Джаспер Вервоорт, глобальный директор бизнеса Philips Hue в Signify.

Большая и яркая коллекция умных ламп

Филаментные доступны с белым светом теперь могут менять оттенок от тёплого к холодному. Во время рабочего дня лампы помогут сосредоточиться, заливая комнату голубоватым светом, а затем – снять напряжение с помощью золотистых тонов. Устройства станут украшением любого интерьера – они выполнены в винтажном стиле, поэтому даже в выключенном состоянии выглядят красиво. Кроме того, ассортимент скоро пополнится лампой E14 белого цвета.

Новые потолочные светильники Philips Hue

Линейка потолочных светильников Philips Hue добавит миллион оттенков в гостиную или спальню.

Светодиодная панель Philips Hue Surimu идеально подходит для небольших помещений или домов с низкими потолками, выполнена в прямоугольной или квадратной форме. Лаконичный дизайн позволяет зрительно увеличить пространство. Потолочный светильник Philips Hue Enrave впишется в интерьер гостиной, спальни и кухни.

Его корпус выполнен в чёрном или белом цвете, а палитра включает все оттенки белого. Устройство также доступно в виде подвесного светильника, его можно расположить над обеденным столом или гарнитуром.

Новые светильники Philips Hue для ванной комнаты

«Умное» освещение для ванной комнаты поможет освежиться и подготовиться к рабочему дню или, наоборот, расслабиться и успокоиться перед сном. Для создания особой атмосферы установите встраиваемые хромированные светильники Philips Hue Xamento – они отличаются минималистичным дизайном, или мощный потолочный светильник Philips Hue Devere, который сочетает тёплые и холодные оттенки белого, а также эффект непрямого освещения.

Обновление приложения Philips Hue

С 1 сентября в обновлённом приложении Philips Hue появились динамические сценарии. Теперь свет в одной комнате или зоне может плавно переходить в другие цвета из заданного сценария, создавая уникальную атмосферу.

Кроме этого, осенью 2021 в галерее сценариев Hue появятся новые функции. Благодаря специально разработанным сценариям освещения 24 часа устройства будут изменять свои цвета и яркость с течением времени. Первый сценарий – естественное освещение – имитирует движение солнца на протяжении дня, постепенно меняя оттенок от тёплого к холодному. Это позволит настроиться на рабочий лад и поддерживать общее самочувствие. Временные интервалы можно настроить в зависимости от вашего распорядка дня.

Также осенью выходит обновление для блока синхронизации Philips Hue Play HDMI sync box. Теперь он будет совместим с новейшими игровыми консолями с частотой обновления экрана 120 Гц, что позволит игрокам полностью погрузиться в игру и не пропустить ни одного действия. При этом гаджет поддерживает разрешение 1080p и 1440p. Те, кто предпочитает более чёткую картинку, могут использовать блок для разрешения 4K с частотой обновления до 60 Гц.

«Данные решения представлены пока только глобально, – поясняет Ирина Румянцева, руководитель категории продуктов Philips Hue в России. – Когда они будут доступны для продажи в России, сказать сложно. Тем не менее в ближайшие месяцы мы порадуем поклонников решений Philips Hue новинками на полках и в онлайн-магазинах».

Комментарии и отзывы Signify Philips Hue
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