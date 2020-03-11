Симулятор японских самураев Nioh 2 выходит 13 марта

Nioh 2 - компьютерная игра в жанре action/rpg. Разработана японской студией Team Ninja и издана компаниями Koei Tecmo и Sony.

Вы можете создать своего собственного игрового персонажа, который стал духом Екай. Игра предлагает различные виды оружия, катана, кусаригама, одати и другие японские орудия. Игрок может изучить новые навыки и способности. Действие игры происходит в конце 1500-х годов и является приквелом к первой Nioh. Сражения проходят в различных локациях. Игра предлагает многопользовательский режим для трех игроков.