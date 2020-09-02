Системные требования Cyberpunk 2077 скоро объявят

Осталось совсем немного до официального выхода игры Cyberpunk 2077. Мы все больше и больше получаем сведений об игре.

Во время вчерашней презентации NVIDIA, поклонники смогли посмотреть потрясающий новый трейлер, в котором были продемонстрированы новые эффекты трассировки лучей (Diffuse Illumination, Reflections, Shadows и Ambient Occlusion).

Несомненно, Cyberpunk 2077 - технологически продвинутая игра, предлагающая великолепные визуальные эффекты используя новейшие технологии. Представители компании CD Projekt RED опровергли информацию о том, что игра будет занимать 200 Гб. Осталось дождаться официальной информации, касаемо системных требований.

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