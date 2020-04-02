Скоро стартует тестирование Halo 2 Anniversary

Открытое тестирование Halo 2 Anniversary скоро стартует, об этом объявил разработчик игры 343 Industries.

Открытое тестирование предложит игрокам многопользовательский режим, 6 миссий компании, настройку персонажей и многое другое. Также будут предложены различные игровые настройки и опции.

Шесть новых миссий-компаний including Cairo Station, Metropolis, The Oracle, Delta Halo, Quarantine Zone, and Gravemind. Многопользовательский режим включает в себя режимы игры 2 на 2, 4 на 4 и 8 на 8, режим H2C Team Hardcore.