Следующее обновление Apex Legends устранит проблемы со звуком

По словам команды Respawn, обновление на все платформы появится на следующей неделе и будет нацелено на некоторые проблемы со звуком.

Студия собирается исправить проблемы с пропадающим звуком и зависанием звука стрельбы. Также увеличат громкость шагов приближающегося врага.

Разработчики сделают тише звук ножа Рэйф, который раздражал некоторых людей. Уменьшат общую громкость всех звуков на экране выбора персонажа, а громкость музыки, воспроизводимой при победе в матче, наоборот, сделают громче. Кроме работы со звуком Respawn исправит ещё несколько багов вроде прилипающих предметов и неправильной регистрации попаданий.