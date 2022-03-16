Sniper Elite 5 выйдет 26 мая 2022 года

Rebellion сегодня объявила, что Sniper Elite 5 выйдет 26 мая 2022 года. В настоящее время игра доступна для предварительного заказа на консолях и ПК и будет иметь некоторые бонусы для игроков, оформивших предварительный заказ. Кроме того, был выпущен новый трейлер Sniper Elite 5.

В новом трейлере подробно рассказывается о сюжетной линии и главных героях, которые появятся в Sniper Elite 5, где элитный стрелок Карл Фэйрберн раскрывает нацистский заговор с целью переломить ход Второй мировой войны под кодовым названием «Операция Кракен». Карл должен использовать все имеющиеся в его распоряжении навыки, чтобы собрать информацию о планах и убедиться, что они никогда не осуществятся. Это настроит его против вдохновителя схемы, Абеляра Мёллера, обергруппенфюрера Оси, которого необходимо остановить любой ценой.

Игроки, оформившие предзаказ на игру, получат последнюю миссию широко разрекламированной кампании «Цель фюрера» под названием «Волчья гора». Игрокам предстоит проникнуть в Бергхоф, частную горную резиденцию Гитлера в Баварских Альпах, которая кишит хорошо вооруженной личной охраной и множеством предметов коллекционирования для зорких снайперов. Им поручено уничтожить фюрера самым изобретательным способом. Rebellion также объявила, что у игры будет Deluxe Edition. Она будет включать сезонный пропуск игры, который дает игрокам доступ к кампании из двух частей после релиза на обширных картах, где они могут вооружиться расширенным арсеналом подлинного оружия времен Второй мировой войны и настроить своего снайпера с помощью новых наборов персонажей и скинов оружия.