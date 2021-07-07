Sony Interactive Entertainment приобретает студию разработки игр Nixxes Software

Sony Interactive Entertainment объявила о приобретении голландской студии Nixxes Software. Разработчик известен своими работами над Ports of Kain's Legacy и Tomb Raider. Кроме того, Nixx работала над оптимизацией для ПК такие проекты как Avengers Marvel и Deus Ex: Mankind Divided. Nixxes присоединилась к PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group, чтобы предоставить PlayStation Studios высококачественные собственные технические возможности и возможности разработки игр.

«Я очень уважаю Nixxes и очень рад, что опытная команда стала частью мирового сообщества разработчиков SIE" - сказал Хермен Хюльст, глава PlayStation Studios. Финансовые условия сделки не разглашаются.