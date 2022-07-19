Sony PlayStation приобретает игровую платформу Repeat.gg

PlayStation объявила о приобретении игровой платформы Repeat.gg. Это платформа ориентирована на игры. Encore.gg проводит турниры с таблицами лидеров, специально разработанные для того, чтобы сделать киберспорт более доступным. Платформа обеспечивает отслеживание статистики игроков, о том как они выступают в играх, и позволяет им участвовать в соревнованиях без необходимости одновременного присутствия в сети. Некоторые из игр, в которые играют в турнирах на этой платформе, включают: DOTA, Fortnite, PUBG, Apex Legends и Call of Duty: Warzone. Приобретение позволит платформе получить доступ к большему количеству ресурсов, игр и технологий. Впоследствии, позволив PlayStation оставаться в качестве поддержки высококлассных турниров за пределами консолей Sony.

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