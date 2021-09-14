Sony Закрыла сервера LittleBigPlanet на PS3 и PS Vita

Sony навсегда закрыла онлайн-сервисы для игр LittleBigPlanet на PlayStation 3 и PS Vita после «продолжительного простоя». Таким образом, онлайн-многопользовательские уровни и уровни сообщества больше не доступны для LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2, LittleBigPlanet 3 (на PS3) и LittleBigPlanet PS Vita. Однако вы по-прежнему можете играть в сюжетных режимах и в локальном кооперативе. «Мы не сомневаемся, что эта новость разочарует многих из вас», — говорится в заявлении команды LittleBigPlanet. «В конечном счете, это лучший способ защитить сообщество LittleBigPlanet и обеспечить безопасность нашей сетевой среды».

Sony временно закрыла онлайн-сервисы LittleBigPlanet в мае после сообщений о DDOS-атаках и рассылке хакерами оскорбительных сообщений. Игры для PS3 находились на одних и тех же серверах, поэтому, если проблема затрагивала одну игру, она затрагивала все. Тем не менее, у этого развития есть положительная сторона. Разработчики обновили версию LittleBigPlanet 3 для PS4, и серверы этой игры снова подключены к сети. Как отмечает Eurogamer, игроки снова имеют доступ к более чем 10 миллионам уровней сообщества, включая все те, которые пользователи создали в трех играх для PS3. Невероятно очаровательные платформеры были основным продуктом PlayStation с тех пор, как MediaMolecule выпустила оригинальную LittleBigPlanet в 2008 году. Жалко видеть, как уровни сообщества исчезают из игры Vita, а те, кто цеплялся за версии для PS3, теряют доступ к онлайн-сервисам. Тем не менее, приятно видеть, что все уровни сообщества живут где-то еще, и что они не исчезли навсегда.
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