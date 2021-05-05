Sony интегрирует чат Discord для геймеров

Через две недели после того, как Discord отклонил предложение Microsoft о покупке компании за 12 миллиардов долларов, Sony и Discord объявили себя партнерами. Финансовые условия сделки пока не разглашаются. Пользователи PlayStation 5 могут получить кроссплатформенный чат и функцию обмена сообщениями через приложение Discord. Интеграция запланирована к 2022 году.

«Наша цель - с начала следующего года объединить возможности Discord и PlayStation на консолях и мобильных устройствах, чтобы друзья, группы и сообщества могли легче проводить время, веселиться и общаться во время совместной игры» - слова исполнительного директора Sony Джима Райана.