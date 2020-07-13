Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games

Компания Sony и Epic Games уже давно являются партнерами. Последним совместным проектом компаний является новая технология Unreal Engine 5. Недавно, было объявлено, что компания Sony инвестировала 250 миллионов долларов в миноритарный пакет акций Epic Games. Напомним, что Epic Games выпустила популярную игру Fortnite, количество зарегистрированных игроков которого насчитывается 350 миллионов.

Такие инвестиции позволят компаниям расширить свое сотрудничество. Благодаря технологиям Sony и платформой развлечений Epic Games, компании создадут уникальные возможности и проекты для пользователей.
Комментарии и отзывы Sony и Epic Games
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Новости:
Видеоигра Crash Bandicoot 4: It's About Time доступна для предзаказа

Видеоигра Crash Bandicoot 4: It's About Time официально подтверждена и была продемонстрирована в прямом э...
Cyberpunk 2077 откладывается до 19 ноября

Cyberpunk 2077 должен был появится еще в апреле, но возникли проблемы и запуск пришлось перенести на 17 с...
Insomniac Games представила игру Marvel Spider-Man Miles Morales

На презентации новой игровой консоли PlayStation 5 Sony, а также приобретенная недавно компания Insomniac...
Обзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраномОбзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраном
Обзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколенияОбзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколения
Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводовОбзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводов
ABKONCORE представила ультра тихий корпу...
ABKONCORE представила ультра тихий корпуСегодня компания ABKONCORE выпустила ультра тихий корпус средней башни S500, разработанный в минималистич...
Карта компании Samsung будет дебетовой...
Карта компании Samsung будет дебетовойСистема мобильных платежей Samsung Pay существует с 2015 года, сервис по-прежнему является популярной и н...
Популярная игра Fallout получит сериал...
Популярная игра Fallout получит сериалКомпании Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о съемках сериала по серии постапокалиптических игр...
Ford Mustang Mach-E ездит без водителя...
Ford Mustang Mach-E ездит без водителяЭра полностью умных автомобилей еще не наступила на сто процентов, но уже сейчас многие пользователи смог...
Игровые телевизоры Hisense E75 появились...
Игровые телевизоры Hisense E75 появилисьКомпания Hisense дала старт китайским продажам «игрового» телевизора Hisense E75, который оценен в 563 до...
Смартфоны Honor 9C, 9A и 9S вышли в Росс...
Смартфоны Honor 9C, 9A и 9S вышли в РоссКомпания Honor дала старт российским продажам бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S...
Бюджетный Samsung Galaxy M01 получит АКБ...
Бюджетный Samsung Galaxy M01 получит АКБНа российском сайте Samsung обнаружилось подробное описание бюджетного смартфона Galaxy M01, который еще ...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспров...
Обзор Creative Outlier One Plus. БеспровНа прошлой неделе мы проводили тестирование недорогих беспроводных наушников ...
Новое обновление PUBG 7.2 будет доступно...
Новое обновление PUBG 7.2 будет доступноНовое обновление PUBG 7.2 для версии ПК теперь доступно на тестовом сервере. Версия 7.2 вводит новый режи...
Самурайская экшн-рпг игра Nioh 2 получил...
Самурайская экшн-рпг игра Nioh 2 получилРазработчик игры Nioh 2 опубликовал бесплатное обновление версии 1.09. Обновление включает новый контент,...
Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite 4G буд...
Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite 4G будВ сети появилась новая порция подробностей о доступной версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold, ко...
BenQ выпустила игровые мониторы серии Mo...
BenQ выпустила игровые мониторы серии MoСерия мониторов BenQ Mobiuz представлена двумя вариантами. 27-дюймовый Mobiuz EX2710 и 24,5-дюймовый Mobi...
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power DeliveryОбзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power Delivery
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor