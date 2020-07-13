Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games

Компания Sony и Epic Games уже давно являются партнерами. Последним совместным проектом компаний является новая технология Unreal Engine 5. Недавно, было объявлено, что компания Sony инвестировала 250 миллионов долларов в миноритарный пакет акций Epic Games. Напомним, что Epic Games выпустила популярную игру Fortnite, количество зарегистрированных игроков которого насчитывается 350 миллионов.

Такие инвестиции позволят компаниям расширить свое сотрудничество. Благодаря технологиям Sony и платформой развлечений Epic Games, компании создадут уникальные возможности и проекты для пользователей.