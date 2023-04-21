Sony купила студию и создаёт ММО для PS5

Сегодня компания Sony объявила, что приобретает студию Firewalk Studios, чтобы помочь создать оригинальную AAA-многопользовательскую игру для PlayStation 5 и ПК. Стоит напомнить, что с недавних пор Sony активно вкладывается в многопользовательские игры, приобретая студии вроде Bungie и Interactive Studios. Кроме того, в феврале 2022 года Sony объявила, что планирует выпустить более 10 игр с услугами, которые будут предоставляться в реальном времени, до марта 2026 года. Пока что, к сожалению, о новой игре информации нет от слова совсем, но руководитель PlayStation Studios Хермен Хульст отметил в блоге PlayStation, что компания по-прежнему впечатлена амбициями команды создать современную многопользовательскую игру, которая связывает игроков в новых виртуальных мирах.

Это может быть намёком на кроссплатформенную поддержку, но на самом деле ничего кроме маркетинга в информации в блоке нет. При этом надежды на хороший проект действительно имеются, потому что студию Firewalk Studios возглавляют Тони Хсу, бывший генеральный менеджер и старший вице-президент по Destiny в Activision, и Райан Эллис, ранее креативный директор в Bungie. И на самом деле это довольно странный шаг от компании, потому что ранее Sony привлекала внимание аудитории в первую очередь одиночными сюжетными играми, тогда как теперь японский гигант хочет резко переключиться на мультиплеер и игры-сервисы, продающие услуги в реальном времени. Это очень необычно.