Sony отменила игру по God of War

Bluepoint Games — одна из студий, приобретённых Sony за последние годы, когда компания активно продвигала live service проекты. Студия известна своими портами и ремастерами, включая Demon’s Souls, первые три игры из серии Uncharted, Shadow of the Colossus и не только. Примечательно, что Шрайер отмечает, что студии не будут закрыты, но пока неизвестно, над чем они будут работать дальше. Кроме того, стоит понимать, что раньше стратегия с упором на live service в игровой индустрии казалась перспективной благодаря успеху Fortnite и других аналогичных игр. Однако такие проекты, как Concord, Anthem и Redfall показали, насколько сложно добиться успеха в этом жанре. Так что Sony решила слегка сэкономить ресурсы и пока что не спешить в этом направлении.