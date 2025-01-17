Sony отменила игру по God of War

Всего пару лет назад у компании Sony разрабатывалось около десятка новых игр с акцентом на live service (многопользовательские игры с постоянной поддержкой), но, судя по информации инсайдеров, это число продолжает уменьшаться. К концу 2023 года количество таких проектов уже сократилось до шести, даже несмотря на успешный запуск Helldivers II и провал Concord в 2024 году. А теперь Джейсон Шрайер из Bloomberg заявил, что Sony отменила ещё два неанонсированных проекта в формате live service. Один из них разрабатывала студия Bend Games, известная по сериям Syphon Filter и Days Gone. Второй проект — многопользовательская игра по мотивам God of War, над которой Bluepoint Games работала последние несколько лет.

Bluepoint Games — одна из студий, приобретённых Sony за последние годы, когда компания активно продвигала live service проекты. Студия известна своими портами и ремастерами, включая Demon’s Souls, первые три игры из серии Uncharted, Shadow of the Colossus и не только. Примечательно, что Шрайер отмечает, что студии не будут закрыты, но пока неизвестно, над чем они будут работать дальше. Кроме того, стоит понимать, что раньше стратегия с упором на live service в игровой индустрии казалась перспективной благодаря успеху Fortnite и других аналогичных игр. Однако такие проекты, как Concord, Anthem и Redfall показали, насколько сложно добиться успеха в этом жанре. Так что Sony решила слегка сэкономить ресурсы и пока что не спешить в этом направлении.