Sony планирует выпустить компактную полнокадровую камеру

После появления компактной камеры ZV-1, ориентированной на видеоблоги , компания Sony готова представить еще одну новую концепцию.

Премьера новой камеры состоится 15 сентября 04:00 по московскому времени. Пока неясно, какую камеру Sony готовится представить, но, судя по логотипу Alpha это будет беззеркальная камера.

По слухам, согласно SonyAlphaRumors.com , это будет A7c, 24-мегапиксельная полнокадровая камера начального уровня, которая поддерживает запись видео 4K и имеет экран с переменным углом наклона.
Комментарии и отзывы Sony A7c
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