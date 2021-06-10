Sony представила дрон Airpeak S1 за 9000 долларов

Sony официально представила Airpeak S1, который был впервые представлен несколько месяцев назад на выставке CES 2021 — это первый профессиональный дрон компании и самый маленький гаджет в мире, поддерживающий полнокадровую беззеркальную камеру со сменными объективами. Дрон использует запатентованную технологию двигателя, пропеллера, датчиков и системы управления, которые, по словам компании, позволяют ему летать с невероятно высокой скоростью до 90 километров в час. Он также оснащен силовой установкой, которая обеспечивает сопротивление ветру со скоростью до 20 м/с. Это значит, что дрон можно будет использовать даже в том случае, если на улице очень ветрено. Также Airpeak S1 имеет усовершенствованный пульт дистанционного управления, повышенную безопасность за счет облачного управления и новейшей технологии для обнаружения препятствий.

Важно отметить, что Sony Airpeak S1 производится в Японии и, как ожидается, будет доступен для предварительного заказа в сентябре этого года по розничной цене 9000 долларов. Вместе с ним в комплекте идут две пары пропеллеров, один пульт дистанционного управления, две батареи и зарядное устройство. Существует также сторонний стабилизатор, специально созданный для этого дрона и продаваемый отдельно. Довольно дорогое удовольствие, но это устройство для профессиональных зеркальных камер — другие подобные дроны стоят дороже и выглядят куда более громоздкими. Так что цену можно назвать оправданной.
Комментарии и отзывы Sony Airpeak S1
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