Sony представила новые контроллеры PS5 VR с адаптивными триггерами

Японский технологический гигант Sony Corporation представила новый набор контроллеров виртуальной реальности для PlayStation 5.

Новые контроллеры Sony PS5 VR имеют форму шара, и это сильно отличается от конструкции существующих контроллеров движений PlayStation Move. в контроллерах используется та же технология адаптивного запуска, что и в контроллере DualSense PS5. У обоих контроллеров есть напряжения в триггерах, технология, которую Sony планирует развернуть в будущих играх VR. Кроме того, контроллеры PS5 VR поставляются с тактильной обратной связью, чтобы дать пользователям возможность погрузиться в игровой процесс.

Sony PS5 VR оснащены функцией обнаружения касания пальцами, которая позволяет контроллерам обнаруживать пальцы, когда они просто отдыхают. По словам Хидэаки Нишино, руководителя отдела планирования и управления PlayStation, распознавание касаний пальцами позволяет пользователям делать более естественные жесты руками во время игры. Sony еще предстоит продемонстрировать дизайн своей гарнитуры PS5 VR следующего поколения, но тизеры, выпущенные компанией, показывают, что она будет иметь улучшенное поле зрения, разрешение и даже один шнур, чтобы упростить ее использование.

Гарнитура PS5 VR будет выпущена в 2021 году.