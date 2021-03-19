Sony представила новые контроллеры PS5 VR с адаптивными триггерами

Японский технологический гигант Sony Corporation представила новый набор контроллеров виртуальной реальности для PlayStation 5.

Новые контроллеры Sony PS5 VR имеют форму шара, и это сильно отличается от конструкции существующих контроллеров движений PlayStation Move. в контроллерах используется та же технология адаптивного запуска, что и в контроллере DualSense PS5. У обоих контроллеров есть напряжения в триггерах, технология, которую Sony планирует развернуть в будущих играх VR. Кроме того, контроллеры PS5 VR поставляются с тактильной обратной связью, чтобы дать пользователям возможность погрузиться в игровой процесс.

Sony PS5 VR оснащены функцией обнаружения касания пальцами, которая позволяет контроллерам обнаруживать пальцы, когда они просто отдыхают. По словам Хидэаки Нишино, руководителя отдела планирования и управления PlayStation, распознавание касаний пальцами позволяет пользователям делать более естественные жесты руками во время игры. Sony еще предстоит продемонстрировать дизайн своей гарнитуры PS5 VR следующего поколения, но тизеры, выпущенные компанией, показывают, что она будет иметь улучшенное поле зрения, разрешение и даже один шнур, чтобы упростить ее использование.

Гарнитура PS5 VR будет выпущена в 2021 году.
Комментарии и отзывы Sony PS5 VR
Обзоры:
Новости:
Monster Hunter Rise дебютирует 26 марта

Компания CAPCOM представила новый трейлер к предстоящей игре Monster Hunter Rise, запуск которого заплани...
Игра в стиле кунг-фу SIFU выйдет в этом году на ПК и консолях

SIFU - это новая игра Sloclap, независимой студии Absolver. Экшен от третьего лица с интенсивным рукопаш...
Эксклюзив от Stadia игра Super Bomberman R Online получит версию для ПК

Одна из эксклюзивных игр от Stadia Super Bomberman R Online в скором времени выйдет на ПК. Разработчиком ...
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
32/43-дюймовые телевизоры AmazonBasics F...
32/43-дюймовые телевизоры AmazonBasics FAmazon продает в Индии широкий спектр продуктов под собственным лейблом AmazonBasics. Теперь компания вып...
Смартфон Motorola Ibiza получит 90-ГЦ ди...
Смартфон Motorola Ibiza получит 90-ГЦ диСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola с кодовым названием Ibiza, который еще не...
HUAWEI Nova 5T получил стабильную EMUI 1...
HUAWEI Nova 5T получил стабильную EMUI 1Недавно Huawei выпустила стабильные глобальное обновления EMUI 11 для многих своих устройств. Флагманы се...
Micromax In 1 официально слили в сеть...
Micromax In 1 официально слили в сетьMicromax представит смартфон Micromax IN 1 уже совсем скоро, 19 марта. Ожидается, что телефон заполнит пр...
Xiaomi планирует создать собственный эле...
Xiaomi планирует создать собственный элеHuawei недавно уже расширяла свое присутствие в автомобильной индустрии, но теперь похоже, что Xiaomi пла...
Лучшая мышка для шутеров. HyperX Pulsefi...
Лучшая мышка для шутеров. HyperX PulsefiДостаточно часто геймеры вкладывают огромные суммы в покупку игровой мышки, так как считают, что это дейс...
Samsung Galaxy S20 FE 5G получил One UI ...
Samsung Galaxy S20 FE 5G получил One UI Samsung представила обновление Android 11 для смартфона Galaxy S20 FE в декабре 2020 года. Это был неожид...
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P...
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo PВ конце прошлого года компания TP-LINK сообщила о расширении модельной линейки устройств в рамках умного ...
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-0...
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-0Не так давно мы рассматривали HARPER PSL-025 из обновленной мод...
Samsung Galaxy A72 замечен в списке устр...
Samsung Galaxy A72 замечен в списке устрВ последнее время крупные производители смартфонов достаточно часто стали сливать свои устройства до офиц...
Представлен корпус-аквариум Thermaltake ...
Представлен корпус-аквариум Thermaltake Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью The Tower 100, которая ориентирована на со...
Смартфоны Oppo Find X3 показали на ренде...
Смартфоны Oppo Find X3 показали на рендеАвторитетный информатор Эван Бласс опубликовал изображения смартфонов Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo и Fin...
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублейОбзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor