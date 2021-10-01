Sony приобрела самую известную студию ремастеров Bluepoint Games.

После нескольких месяцев спекуляций, наконец стало официально известно что Sony приобретает Bluepoint Games, разработчика Demon's Souls. Новости о добавлении Bluepoint в список PlayStation Studios не должны удивлять многих. Студия привлекла внимание римейком Shadow of the Colossus 2018 года для PS5. Это давний независимый партнер Sony, ремастеринг критически важных фаворитов, таких как Uncharted , Metal Gear Solid и Gravity Rush , и почти исключительно работал с объектами под брендом PlayStation.

Bluepoint сейчас находится в таком месте, где вряд ли можно представить себе организацию, которая знает PlayStation лучше, чем они, потому что они работали с таким количеством разных команд над своими знаковыми франшизами, что у них есть замечательные идеи разработчиков, "Сказал Халст изданию.