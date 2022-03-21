Sony приобретает Raymond's Haven Studios

В прошлом году Sony объявила, что оказывает финансовую поддержку новой монреальской студии Haven Studios Джейд Рэймонд , которая будет создавать новую интеллектуальную собственность для PlayStation. Очевидно что отношения Sony и Haven идут хорошо, потому что было объявлено, что Haven официально присоединяется к списку PlayStation Studios.

Сегодня команда Haven начинает новый этап своего пути в составе семьи PlayStation Studios. Работа в команде PlayStation в прошлом году стала ярким событием в карьере. SIE — это надежный партнер, который действительно понимает творческий процесс и то, что нужно для создания блокбастера AAA-игр. Как первая студия SIE, у Haven будет возможность сотрудничать с некоторыми известными разработчиками, включая такие студии, как Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule и Insomniac Games. В Haven работает около 60 разработчиков, а глава PlayStation Studios Хермен Хюльст говорит, что прогресс в их первой игре превосходит все ожидания.