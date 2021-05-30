Sony скоро создаст мобильные версии популярных игр из PlayStation

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что некоторые популярные и культовые игры из Sony PlayStation появятся на мобильной платформе. Sony заявляет, что ее расширение в мобильных приложениях начнется в этом году с развертывания некоторых из своих очень успешных франшиз PlayStation на мобильных устройствах.

Расширение мобильных игр для Sony может значительно изменить видение бренда PlayStation, поскольку теперь у компании будет более широкий доступ к большому кругу клиентов и, возможно, увеличится отдача от мобильных игровых приложений. Компания Sony не ожидает какой-либо отдачи от своего набега на мобильные игровые приложения в краткосрочной перспективе, она может получить огромную прибыль, когда ее мобильная инфраструктура и линейка игр станут хорошо налаженными. План состоит в том, чтобы продолжать расширять список игр, развертываемых на мобильных устройствах, обеспечивая при этом учет отзывов в последующих выпусках для развития экосистемы мобильных приложений для игр PlayStation.

Sony пока не предоставила стратегию развертывания, будет ли одновременное развертывание для Android и iOS.