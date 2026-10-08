Sony сворачивает направление виртуальной реальности передав все патенты компании Meta

Sony отказывается от VR, так как стало известно о передаче 43 американских патентов компании Meta. В рамках значительной сделки, оформленной в период с июня по сентябрь текущего года, патенты Sony, касающиеся устройств для виртуальной, дополненной и смешанной реальности, перешли к Meta с целью усиления её внутренней команды по разработке железа. Согласно имеющейся информации, эти патенты охватывают такие решения, как дисплеи для ношения на голове, различные форматы XR-очков и другие разработки, над которыми Sony трудилась с 2010 по 2022 год. При этом речь идёт не только о патентах, зарегистрированных в США, поскольку в общей сложности Sony планирует передать Meta 419 патентов по всему миру. Примерно 180 из этого числа относятся к американской юрисдикции, а оставшиеся 239 были поданы в разных государствах, где у Sony работают исследовательские подразделения, включая Японию, Китай, Корею, Европу и прочие регионы.

Для самой Sony это означает, что шансы на выход гарнитуры нового поколения, которая бы пришла на смену текущей PSVR 2, остаются крайне незначительными. Когда PSVR 2 дебютировала в 2023 году вместе с PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, она была доступна только для владельцев консолей. Позднее Sony представила переходник для ПК, что позволило любому желающему использовать это устройство самостоятельно. Для Meta же подобная патентная база представляет собой ценный актив, поскольку оборудование Sony уже продемонстрировало свою состоятельность в игровых сценариях, на которые в итоге могут ориентироваться и VR-гарнитуры Meta.