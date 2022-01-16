Sony выпустила новое видео геймплея Gran Turismo 7

Sony поделилась новым видео геймплея Gran Turismo 7, посвященным демонстрации гоночной трассы Daytona International Speedway. Игровой геймплей был запечатлен на PlayStation 5 в разрешении 4K. Gran Turismo 7 разработана на основе многолетнего опыта и предложит фанатам только лучшее из франшизы. В игре будут доступны более 420 автомобилей, новые режимы игры, включая GT Campaign, Arcade и Driving School, около 90 гоночных трасс, динамическое время и погоду, улучшенную физику пилотирования и многое другое.

Gran Turismo 7 запускается на PlayStation 4 и PlayStation 5 в марте 2022 года.