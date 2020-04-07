Sony возмещает средства покупателям игр The Last of Us Part II и Iron Man VR

2020-04-07, Автор - Ramil; Продукт - The Last of Us Part II и Iron Man VR; [70]
Компания Sony сделала резкий шаг, сняв игры The Last of Us Part II и Iron Man VR с продажи. Теперь пользователи не могут предварительно заказать их в цифровом виде.

Также компания объявила о возврате средств тем, кто сделал предварительный заказ игры с официального сайта PSN. Но Sony, не возмещает средства с сторонних ритейлеров.

Пользователям ничего не надо делать, так как процесс возврата произойдет автоматически. Надеемся, что компания в скором времени вернется к нормальной работе и проекты все-таки запустятся официально. Причиной такой меры является COVID-19.

Комментарии и отзывы The Last of Us Part II и Iron Man VR
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