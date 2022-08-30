Состоялся дебют игры Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Игра Destroy All Humans! 2 – Reprobed поступила в продажу. Игра предлагает расширенный арсенал, улучшенную летающую тарелку, еще более открытый мир и восхитительный кооперативный режим, в котором можно пройти всю историю от начала до конца совместно с другим братом по разуму.

Крипто возвращается – с лицензией на зондирование. Злобный пришелец стал еще круче! Погрузитесь в атмосферу 60-х во всей их наркотической красе и отомстите КГБ за взрыв вашего корабля. Но чтобы обхитрить новых врагов, вам придется искать союзников среди той самой расы, которую вы хотите поработить. У вас есть классические пушки и новое оружие – к примеру, Метеоритный дождь. Хватайте гуманоидов из разных стран и перемалывайте их ДНК в коктейль для прокачки ваших навыков. Посетите Бэй-Сити, Альбион, Тунгуску, Такосиму, Солярис и другие локации, чтобы показать этим мерзким людишкам всю мощь по-настоящему цивилизованного мира

Игра Destroy All Humans! 2 – Reprobed поступила в продажу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Рекомендованная цена стандартного издания составляет 39,99 долларов. Версия Dressed to Skill доступна за 54,99 долларов.