Состоялся дебют игры Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Игра Destroy All Humans! 2 – Reprobed поступила в продажу. Игра предлагает расширенный арсенал, улучшенную летающую тарелку, еще более открытый мир и восхитительный кооперативный режим, в котором можно пройти всю историю от начала до конца совместно с другим братом по разуму.

Крипто возвращается – с лицензией на зондирование. Злобный пришелец стал еще круче! Погрузитесь в атмосферу 60-х во всей их наркотической красе и отомстите КГБ за взрыв вашего корабля. Но чтобы обхитрить новых врагов, вам придется искать союзников среди той самой расы, которую вы хотите поработить. У вас есть классические пушки и новое оружие – к примеру, Метеоритный дождь. Хватайте гуманоидов из разных стран и перемалывайте их ДНК в коктейль для прокачки ваших навыков. Посетите Бэй-Сити, Альбион, Тунгуску, Такосиму, Солярис и другие локации, чтобы показать этим мерзким людишкам всю мощь по-настоящему цивилизованного мира

Игра Destroy All Humans! 2 – Reprobed поступила в продажу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Рекомендованная цена стандартного издания составляет 39,99 долларов. Версия Dressed to Skill доступна за 54,99 долларов.

Digital Extremes анонсировали Action MMORPG - Soulframe…
Компания Digital Extremes, создатели Warframe, представили новую игру Soulframe. …
Heroes of the Storm больше не будет получать обновления…
Blizzard начала сворачивать разработку Heroes of the Storm пару лет назад и теперь было объявлено, что из…
Call of Duty не будет эксклюзивом Xbox…
По мнению Microsoft, превращение Call of Duty в эксклюзивную серию Xbox не принесет прибыли, а если бы эт…
Cюжетно-приключенческая игра Reliquary выйдет на Nintendo Sw…
Jade Ember Studios представила сюжетно-приключенческую игру под названием Reliquary. …
Blizzard прекратила поддержку Heroes of the Storm…
Blizzard прекращает разработку Heroes of the Storm. В кратком сообщении в блоге, опубликованном в пятницу…
В Battlefield 2042 запускают первый сезон…
После многомесячной задержки DICE и EA наконец-то готовы к премьере первого сезона Battlefield 2042. Разр…
Экшн-игра Bayonetta 3 выйдет этой осенью…
Nintendo подтвердила дату третьей части кульминационной серии игр Bayonetta в жанре экшн. Игру разрабатыв…
В Skyrim добавили кооперативный режим…
Наконец-то кооперативный мод Skyrim Together Reborn доступен для скачивания через Nexus Mods. Как вы, нав…
Обзор Insurmountable – Эпичное восхождениеОбзор Insurmountable – Эпичное восхождение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor