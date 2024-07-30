Состоялся релиз дополнения High Voltage для Railway Empire 2

Сегодня Kalypso Media и Gaming Minds Studios официально сообщили о релизе долгожданного дополнения Railway Empire 2 – High Voltage, которое сделает крайне популярную экономическую стратегию ещё более привлекательной для фанатов и тех, кто ещё никогда не пробовал проект данного жанра. Стоит отметить, что данная игра уже доступна на всех современных платформах — ПК, естественно, а также Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Кроме того, издатель предоставляет на релизе (в течение семи дней с момента запуска) скидку в 10% на платформах Microsoft Store, Epic Games Store, Steam и PlayStation Store (только для подписчиков сервиса PlayStation Plus).

И дополнение, безусловно, заслуживает внимания — культовая стратегия Railway Empire 2 вступает в эпоху электрификации, предоставляя пользователям десяток новых электровозов. Например, теперь можно будет наглядно испытать модели Be 6/8 III «Крокодил» и PRR GG1 «БлэкДжек», плюс в ассортименте появились новые дополнительные товары. Например, в дополнении разработчики добавили швейцарские перочинные ножи, травяные леденцы и сырное фондю. Отличные новости для геймеров, которые достаточно детально изучили механики этого проекта и хотят получить больше нового контента, способного разнообразить геймплей. И, конечно, стоит отметить, что дополнение делает это по всем правилам аутентичности и общего дизайна экономической стратегии, что тоже не может не радовать преданных поклонников.