Состоялся релиз дополнения High Voltage для Railway Empire 2

И дополнение, безусловно, заслуживает внимания — культовая стратегия Railway Empire 2 вступает в эпоху электрификации, предоставляя пользователям десяток новых электровозов. Например, теперь можно будет наглядно испытать модели Be 6/8 III «Крокодил» и PRR GG1 «БлэкДжек», плюс в ассортименте появились новые дополнительные товары. Например, в дополнении разработчики добавили швейцарские перочинные ножи, травяные леденцы и сырное фондю. Отличные новости для геймеров, которые достаточно детально изучили механики этого проекта и хотят получить больше нового контента, способного разнообразить геймплей. И, конечно, стоит отметить, что дополнение делает это по всем правилам аутентичности и общего дизайна экономической стратегии, что тоже не может не радовать преданных поклонников.