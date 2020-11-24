Создатели Hitman работают над новой игрой о Джеймсе Бонде

Разработчики культовой игры Hitman IO Interactive объявили о новой игре Project 007, посвященной Джеймсу Бонду. По заявлению студии, в игре будет рассказана новая история о британском шпионе с упором на его происхождение.

В настоящее время компания набирает лучшие таланты со всего мира, чтобы присоединиться к своей команде для разработки игры. Игру планируют выпустить как на PC, так и на консолях. Project 007 будет создан на последней версии их собственного движка Glacier. Последней игрой о Джеймсе Бонде, появившейся на прилавках магазинов, была плохо принятая игра 007 Legends еще в 2012 году. GoldenEye 007 от Rare, безусловно, самая любимая игра из серии, но она также вышла еще в 1997 году для Nintendo 64.