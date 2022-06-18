Создатели читов для Destiny 2 выплатят штраф в размере 13,5 млн долларов

Мошенничество в таких играх, как Destiny 2, заставило разработчиков использовать все более строгие методы борьбы с распространением этих программ. Эти контрмеры могут быть очень сложными и дорогостоящими, особенно в случае игр с живыми сервисами, таких как Destiny 2, экосистема которых регулярно меняется. Bungie заявила в более ранних судебных документах, что, помимо того, что ставит под угрозу игровой процесс Destiny 2, доступность этих читов означает, что ее «бдение против мошенничества никогда не может прекратиться», а введение контрмер «непомерно дорого». Первоначально казалось, что дело направляется в суд, но теперь был достигнут консенсус с ответчиками, Робертом Джеймсом Дати Нельсоном, Elite Boss Tech и 11020781 Canada. В этом соглашении ответчики принимают на себя ответственность за создание и распространение этих читов, что нарушение было преднамеренным и что их программное обеспечение было разработано для обхода технологических мер, используемых Bungie для контроля доступа к своему программному обеспечению.