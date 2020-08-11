Создатели сериала Batman Arkham анонсировали игру Suicide Squad

Rocksteady Studios анонсировала свой следующий проект, и это игра Suicide Squad. Игра в настоящее время находится в разработке, а анонс запланирован на мероприятие DC FanDome, которая запланирована на 23 августа.

У Rocksteady Studios будет первой игрой, после выхода Batman: Arkham Knight 2015 года и Batman: Arkham VR 2016 года. Это, безусловно, будет интересная игра, где предстоит играть за членов Отряда самоубийц, вынужденных выслеживать Бэтмена, Чудо-женщину, Флэша и других супергероев. DC FanDome - это масштабное мероприятие в стиле комиксов, посвященное всем объектам DC Comics - от фильмов, телешоу и видеоигр до самих комиксов.