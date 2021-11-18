Splinter Cell: Chaos Theory отдают бесплатно до 25 ноября

Действие «Теории хаоса» происходит в ужасной будущей антиутопии 2008 года, когда агрессивная информационная война требует более осторожного подхода. Вот где пригождается Сэм Фишер: он действительно хорош в подкрадывании, видите ли, а Chaos Theory — это игра, которая идеально сочетает в себе открытый дизайн уровней, напряженное повествование и способность ломать шею вашим противникам со стилем и тонкостью. На текущий момент источники в компании Ubisoft предполагают, что новая «основная» часть по данной франшизе будет представлена в 2022 году. И если вы действительно фанат франшизы, то у вас трилогия уже, вероятно, давно куплена, но это отличная возможость получить крутой релиз за бесплатно. Учитывая любовь Ubisoft в донату, это действительно уникальное событие.