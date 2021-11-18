Splinter Cell: Chaos Theory отдают бесплатно до 25 ноября

Splinter Cell: Chaos Theory была просто шикарной тактической стелс-игрой, когда она была выпущена в 2005 году, и, возможно, именно поэтому многие хотят, чтобы серия вернулась вновь. К сожалению, сама Ubisoft, похоже, не хочет подтверждать или опровергать новую игру Splinter Cell — так что пока нам придется довольствоваться классикой. И прямо сейчас это очень просто сделать, потому что Splinter Cell: Chaos Theory в настоящее время можно бесплатно забрать на безвременное хранение в магазине Ubisoft. Предложение действительно до 25 ноября, и для игры вам понадобится Ubisoft Connect. Если вы приверженец сохранения своих игр в Steam, на данный момент там игру тоже отдают довольно дешево со скидкой 75%.

Действие «Теории хаоса» происходит в ужасной будущей антиутопии 2008 года, когда агрессивная информационная война требует более осторожного подхода. Вот где пригождается Сэм Фишер: он действительно хорош в подкрадывании, видите ли, а Chaos Theory — это игра, которая идеально сочетает в себе открытый дизайн уровней, напряженное повествование и способность ломать шею вашим противникам со стилем и тонкостью. На текущий момент источники в компании Ubisoft предполагают, что новая «основная» часть по данной франшизе будет представлена ​​в 2022 году. И если вы действительно фанат франшизы, то у вас трилогия уже, вероятно, давно куплена, но это отличная возможость получить крутой релиз за бесплатно. Учитывая любовь Ubisoft в донату, это действительно уникальное событие.