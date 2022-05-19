Спортивная игра от Ubisoft Roller Champions дебютирует 25 мая

Ubisoft раскрыла дату запуска своей новой игры Roller Champions.

Roller Champions — это спортивная игра 3 на 3, в которой вы сражаетесь лицом к лицу с командой соперников, используя скорость, смекалку, сокрушительные подкаты и дерзкие уклонения. Будьте первой командой, которая наберет пять очков, бросив мяч через кольцо. Объединитесь с двумя другими игроками и погрузитесь в игровой процесс Roller Champions, который сочетает в себе веселые соревновательные действия и совместную командную игру. Воспользуйтесь преимуществами пасов, подкатов и командных ходов, чтобы побеждать своих противников и подниматься в таблице лидеров. Создайте своего собственного персонажа и настраивайте его снаряжение по мере продвижения. Разблокируйте лучшее снаряжение по мере продвижения, включая коньки, шлемы, новую одежду, перчатки, эффекты голов, эмоции, титулы игроков и баннеры.

Roller Champions выйдет 25 мая 2022 года для Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PlayStation 5 (обратная совместимость) и ПК.

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