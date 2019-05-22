Спортивную игру GRID 2 бесплатно раздают в Steam для ПК

Steam решил порадовать геймеров бесплатной игрой.

GRID 2 — гоночный симулятор, который в 2014 году получил награду BAFTA в категории «Лучшая спортивная игра». Игроков ждет напряженная борьба за места, умные компьютерные противники и полное погружение в атмосферу гонки. К тому же в GRID 2 появилась система TrueFeel, которая добавляет немного реализма в управление автомобилями.

Чтобы добавить GRID 2 в свою библиотеку, достаточно зайти на страницу игры в Steam и нажать кнопку «Добавить на аккаунт». Советуем поспешить, ведь акция продлится до 22 мая до 20:00 по киевскому времени.