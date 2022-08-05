Square Enix анонсировала ролевую игру Tactics Ogre: Reborn

Square Enix анонсировала тактико-ролевую игру Tactics Ogre: Reborn.

Основанная на выпуске 2010 года, Tactics Ogre: Reborn отличается улучшенной графикой и звуком, а также обновленным игровым дизайном, воплощая в жизнь новый Tactics Ogre, который остается верным своим корням. Ветераны Tactics Ogre увидят игру, которая превзойдет их самые теплые воспоминания, а новички в Tactics Ogre откроют для себя игру, не похожую ни на одну из тех, в которые они когда-либо играли. Перерожденная и более глубокая, чем когда-либо, игра позволяет игрокам погрузиться в мир и интриги Tactics Ogre, как никогда раньше.

Tactics Ogre: Reborn выйдет 11 ноября 2022 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam.