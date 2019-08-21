Square Enix выпустит улучшенную Final Fantasy 8

Ремейк Final Fantasy 7 до сих пор не добрался до PlayStation 4, а Square Enix уже анонсировала переиздание еще одной игры серии.

Уже в сентябре фанаты «последней фантазии» получат повод снова пройти Final Fantasy 8. Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC с обновленной графикой, а также парой странных нововведений.

Когда ждать

Разработчики добавят помощь в бою, которая будет постоянно пополнять здоровье персонажей. К тому же появится возможность отключить случайные столкновения, что позволит наслаждаться сюжетом, участвуя только в ключевых битвах. Если же «финалка» покажется вам медленной, то сможете включить ускорение игры в три раза.Выйдет обновленная Final Fantasy 8 уже 3 сентября на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam).