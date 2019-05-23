Среднеформатная камера Fujifilm GFX 100 оценена в 770 тысяч рублей

Компания Fujifilm представила беззеркальную среднеформатную камеру GFX 100, которая была изначально показана еще в прошлом году. Новинка появится в российской продаже по рекомендованной розничной цене 769 999 рублей. Старт продаж намечен на июль.

Новинка характеризуется датчиком изображения BSI-CMOS разрешением 102 Мп (размером 43,8:32,9 мм), процессором X-Processor 4, диапазоном светочувствительности ISO 100–12 800, который расширяется до 50–102 400, системой автофокусировки с 425 точками фокусировки, диапазоном выдержки 1/16 000 – 30 с, выдержкой синхронизации 1/125 с, съемным электронным видоискателем OLED разрешением 5,76 Мп, 3,2-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем, пятиосевой системой стабилизации, возможностью сохранять фото в 16-битном формате RAW, серийной съемкой со скоростью 5 к/с, записью видео в 4К и 30 FPS, возможностью вывести 10-битное видео F-Log в формате 4:2:2 на внешний рекордер. Масса камера с одним аккумулятором равна 1320 г.