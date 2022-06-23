Среднеформатная камера Hasselblad X2D будет стоить $8000

Сетевые источники поделились первыми подробностями о среднеформатной камере Hasselblad X2D, официальный релиз которой должен состояться до конца лета 2022 года. Итак, аппарат оснастят датчиком изображения разрешением 100 Мп, матричной системой стабилизации (IBIS), наклонным сенсорным дисплеем, дополнительным экраном на верхней панели, улучшенным режимом LiveView и улучшенной системой автофокусировки по сравнению с предыдущими камерами. Ориентировочная цена Hasselblad X2D составляет 8000 долларов. Также шведский производитель выпустит три объектива, одним из которых станет XCD 38mm F/2.5.