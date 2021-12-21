Среднеформатная камера Sony получит 200-Мп сенсор

В сети появился патент компании Sony, в котором упомянутая оптическая схема среднеформатного объектива. По словам источника, в течение ближайших двух лет японский производитель выпустит фотокамеру среднего формата с матрицей разрешением 200 Мп и размером 54:36 мм. Отметим, что площадь такого сенсора в 2.25 раза больше, чем площадь полного кадра (36:24).

При этом, Sony якобы представит переходник для использования объективов Sony E-mount на новой системе, поскольку изначально парк среднеформатной оптики будет насчитывать всего три объектива. Также отмечается отсутствие механического затвора и самая быстрая синхронизация со вспышкой среди всех камер.
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