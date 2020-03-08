Stadia предлагает потоковую передачу игр через браузер Chrome

Единственным способом транслировать игры Stadia высокого качества было через Chromecast Ultra, подключенный к телевизору. Все изменилось с выходом нового обновления Stadia. Обновление обеспечивает потоковую передачу разрешения 4K и 60 кадров в секунду.

Для этого вам потребуется приложения для смартфона, для настройки высокого качества. Пользователи которые хотят транслировать через Google Chrome на ПК, получат более высокое качество из-за высокого соединения.

Google еще будет улучшать работу над потоковой передачи данных через браузер.