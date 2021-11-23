Star Citizen собрала уже 400 миллионов на разработку

Менее чем через 18 месяцев после преодоления отметки в 300 миллионов долларов, Star Citizen собрала более 400 миллионов долларов в формате краудфандинга. На момент написания 3 364 629 игроков внесли в общей сложности 402 657 305 долларов в соответствии со страницей целей финансирования разработки данной видеоигры. Вероятно, всплеск вложения личных средств в Star Citizen напрямую связан с тем, что в настоящее время действует период бесплатного полета, который продлится до 1 декабря, что совпадает с внутриигровой выставкой Intergalactic Aerospace Expo на планете microTech. Во время выставки корабли разных производителей можно арендовать на 48 часов — это как автомобильное шоу, только в формате виртуального мира.

И в ходе данного мероприятия разработчики зарегистрировали безумный рост популярности своей игры — она собирала по 700 тысяч долларов в сутки, а сейчас эта цифра приближается к двум миллионам. При этом говорить о релизе Star Citizen разработчики пока что не планируют — в команде Squadron 42 заявили, что их проект отправится в релиз тогда, когда он будет полностью готов. Называть хотя бы приблизительную дату пока что никто не планирует, а значит, ждать игру в следующем году или хотя бы через год тоже не стоит. И это достаточно странно, ведь при таком внушительном бюджете точно есть всё необходимое, чтобы довести проект до ума за год или два, а учитывая, что игру создают гораздо дольше, такая заминка кажется просто мошенничеством мирового масштаба.
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