Star Citizen собрала уже 400 миллионов на разработку

И в ходе данного мероприятия разработчики зарегистрировали безумный рост популярности своей игры — она собирала по 700 тысяч долларов в сутки, а сейчас эта цифра приближается к двум миллионам. При этом говорить о релизе Star Citizen разработчики пока что не планируют — в команде Squadron 42 заявили, что их проект отправится в релиз тогда, когда он будет полностью готов. Называть хотя бы приблизительную дату пока что никто не планирует, а значит, ждать игру в следующем году или хотя бы через год тоже не стоит. И это достаточно странно, ведь при таком внушительном бюджете точно есть всё необходимое, чтобы довести проект до ума за год или два, а учитывая, что игру создают гораздо дольше, такая заминка кажется просто мошенничеством мирового масштаба.