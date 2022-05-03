Star Wars Jedi: Fallen Order 2 выйдет в 2023 году

Сообщается, что Star Wars Jedi: Fallen Order 2 выйдет в 2023 году — эксклюзивно для PlayStation 5, Xbox Series S/X и ПК. Кроме того, сиквел может убрать название Fallen Order из названия. Ранее ожидалось, что Electronic Arts и Respawn Entertainment выпустят продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года в октябре этого года. Эта заявленная задержка могла быть связана со слухами о намерении разработчика выпустить сиквел исключительно на консолях следующего поколения. Эта предполагаемая информация взята из последнего эпизода GrubbSnax, который ведет репортер VentureBeat Джефф Грабб. Как упоминалось ранее, он утверждает, что EA и Respawn Entertainment решили перенести дату выхода сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order на 2023 год. EA может официально представить эту игру на предстоящем мероприятии Star Wars Celebration, которое пройдет в конференц-центре Анахайма с 26 по 29 мая.

Еще в январе EA объявила, что объединяется с Lucasfilm Games для выпуска трех игр по «Звездным войнам». Разработкой двух из этих игр занимается непосредственно Respawn. Одним из них является, по слухам, Star Wars Jedi: Fallen Order 2, которую возглавляет Стиг Асмуссен, который руководил первой игрой Fallen Order. В разработке находится новый шутер от первого лица по «Звездным войнам» под руководством Питера Хиршманна, известного по Star Wars Battlefront. Третья — стратегическая игра, разрабатываемая в сотрудничестве с недавно основанной студией Bit Reactor и Грегом Ферстчем. Ферш проделал заметную работу в области искусства и дизайна для Firaxis Games для Alpha Centauri Сида Мейера, Alien Crossfire, Civilization III и многих других.