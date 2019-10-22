Разработчик Respawn Entertainment официально объявила что игра готова к запуску. Всем пользователям кто сделал предварительный заказ игры, будет добавлен бонус. Новый скин для космического корабля Mantis. Star Wars Jedi: Fallen Order выходит 15 ноября на ПК, Xbox One и PS4.

Новая игра Star Wars Jedi: Fallen Order - это однопользовательская приключенческая игра, основанная на событиях из фильма "Звездные войны: Эпизод III - Месть Ситхов". Главный герой Кэл Кестис - джедай, один из немногих, кто пережил чистку.

Рекомендуемые требования для игры следующие: процессор AMD Ryzen 7 1700 или Intel Core i7-6700K, 16 Гб оперативной памяти, видеокарта AMD Radeon RX Vega 56 или Nvidia GeForce GTX 1070 и 55 Гб памяти на жестком диске.