Starfield требует как минимум 125 ГБ на SSD

Вчера появились системные требования для долгожданной AAA-игры Starfield от Bethesda, и её требования к накопителю являются одними из самых высоких, которые мы видели до сих пор. Дело в том, что пользователю понадобится не менее 125 ГБ свободного места и обязательное наличие твердотельного накопителя. Переход от жёстких дисков HDD к SSD в качестве минимального требования является довольно частым явлением в последнее время — есть ощущение, что до конца 2023 года это будет стандарт. Игры вроде Jedi: Survivor, Redfall и Resident Evil 4 не требовали наличия SSD в качестве обязательного минимума, но уже тогда разработчики настоятельно рекомендовали обратить внимание на то, что твердотельный накопитель существенно влияет на производительность игры в целом.

Это делает требования Starfield более существенными и показывает нам, что эта игра, вероятно, будет особенно требовательной к аппаратной части компьютера, особенно в отношении потоковой загрузки контента из хранилища. Starfield является первым новым проектом студии Bethesda за последние 25 лет и одной из самых масштабных игр студии за всю историю — она предлагает целых 1000 планет для исследования, возможность путешествовать по открытому космосу и многое другое. Это достаточно интересно как минимум на бумаге, но посмотрим, что в итоге нам предоставит разработчик, ведь в этом году мы уже неоднократно видели ситуации, когда крупные игры выходили без оптимизации и работали просто ужасно.