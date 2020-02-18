State of Decay 2: Juggernaut Edition появится в Steam

State of Decay 2 стартует на игровых площадках Xbox Games Pass и Steam в марте 2020 года. Juggernaut Edition бесплатное обновление для игры.

State of Decay 2 представляет собой игру в жанре выживание с открытым миром. Обновление Juggernaut Edition включает в себя новую карту открытого мира Providence Ridge. Переработан процесс получения опыта в игре. Улучшена механика игры, графика. Добавлено новое оружие, включая оружие ближнего боя.

Графика открытого мира была полностью переработана для обеспечения лучшей производительности. Были исправлены ошибки и недочеты игры.