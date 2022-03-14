State of Decay 3 — самая ожидаемая игра

Выступая в подкасте XboxEra во время его сотого эпизода, глава Microsoft Gaming Фил Спенсер рассказал, что State of Decay 3 в настоящее время является его самой ожидаемой игрой наряду со Starfield от Bethesda Game Studios. О разработке State of Decay 3 для Xbox Series S|X и ПК было официально объявлено во время виртуального мероприятия Xbox Games Showcase, которое состоялось в июле 2020 года.

Пока мало что известно об игре, за исключением того, что она может быть направлена ​​на реализацию первоначальной игры зомби-MMO, которое в первую очередь привело к созданию студии. Undead Labs также, собирается использовать движок Unreal Engine 5 для создания State of Decay 3.
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