State of Decay 3 — самая ожидаемая игра

Выступая в подкасте XboxEra во время его сотого эпизода, глава Microsoft Gaming Фил Спенсер рассказал, что State of Decay 3 в настоящее время является его самой ожидаемой игрой наряду со Starfield от Bethesda Game Studios. О разработке State of Decay 3 для Xbox Series S|X и ПК было официально объявлено во время виртуального мероприятия Xbox Games Showcase, которое состоялось в июле 2020 года.

Пока мало что известно об игре, за исключением того, что она может быть направлена ​​на реализацию первоначальной игры зомби-MMO, которое в первую очередь привело к созданию студии. Undead Labs также, собирается использовать движок Unreal Engine 5 для создания State of Decay 3.