Steam Cloud Play находится в режиме бета-теста

Игровой сервис Valve Steam Cloud Play входит в бета-версию и начинает с ограниченного количества игры. Команда разработчиков продолжает вести работу над емкостью сервера и добавлять различные функции. Другой сервис NVIDIA GeForce Now будет поддерживать Steam Cloud Play, благодаря этому пользователи могут запускать игры из своей библиотеки Steam.

Steam Cloud Play теперь является официальным продуктом Steam, с которым должны ознакомится разработчики, выпускающие игры в Steam. Бета-версия позволяет разработчикам выбрать свои игры для потоковой передачи в облаке. NVIDIA GeForce Now - это первый сервис потокового запуска игр, подключенный к Steam Cloud Play.
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Steam Cloud Play находится в режиме бета-теста

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