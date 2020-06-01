Steam Cloud Play находится в режиме бета-теста

Steam Cloud Play теперь является официальным продуктом Steam, с которым должны ознакомится разработчики, выпускающие игры в Steam. Бета-версия позволяет разработчикам выбрать свои игры для потоковой передачи в облаке. NVIDIA GeForce Now - это первый сервис потокового запуска игр, подключенный к Steam Cloud Play.
Игровой сервис Valve Steam Cloud Play входит в бета-версию и начинает с ограниченного количества игры. Команда разработчиков продолжает вести работу над емкостью сервера и добавлять различные функции. Другой сервис NVIDIA GeForce Now будет поддерживать Steam Cloud Play, благодаря этому пользователи могут запускать игры из своей библиотеки Steam.