Steam исполнилось 20 лет

Сегодня все видеоигры от компании Valve продаются с внушительной скидкой — дело в том, что сегодня платформе Steam исполнилось 20 лет. В честь этого события компания подготовила интересную презентацию о том, как платформа развивалась всё это время. Вероятно, сейчас уже мало кто вспомнит то, как выглядел Steam даже лет десять назад, не говоря уже о релизе в 2003 году (многим читателям тогда было слишком мало лет, чтобы играть в игры). Когда Steam появился 20 лет назад, 12 сентября 2003 года, казалось, что Valve пытается отобрать у геймеров доступ к многопользовательским серверам (включая LAN-серверы) и DVD-диски в целом.

Например, Half-Life 2 2004 года, для игры в которую требовался Steam, даже если вы купили физический диск, сделала Steam чем-то совершенно уникальным — в те времена требование подключиться к интернету для запуска игры казалось невероятным и ужасающим, потому что интернет был далеко не у всех и он был очень дорогим. Но Half-Life 2 и моды на эту игру стали настоящим хитом, который геймеры не смогли проигнорировать, а сделки Valve с крупными издателями быстро сделали Steam крупнейшей платформой для компьютерных игр. Двадцать лет спустя EA, Ubisoft, Microsoft, Sony и другие крупные издатели несмотря на все свои попытки всё ещё продолжают издавать свои игры в Steam. Даже Blizzard с начала этого года выпускает игры на платформе Steam, хотя ранее это казалось невозможным по целому ряду причин. А лет 20 назад об этом никто и подумать не мог.