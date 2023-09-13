Steam исполнилось 20 лет…

Например, Half-Life 2 2004 года, для игры в которую требовался Steam, даже если вы купили физический диск, сделала Steam чем-то совершенно уникальным — в те времена требование подключиться к интернету для запуска игры казалось невероятным и ужасающим, потому что интернет был далеко не у всех и он был очень дорогим. Но Half-Life 2 и моды на эту игру стали настоящим хитом, который геймеры не смогли проигнорировать, а сделки Valve с крупными издателями быстро сделали Steam крупнейшей платформой для компьютерных игр. Двадцать лет спустя EA, Ubisoft, Microsoft, Sony и другие крупные издатели несмотря на все свои попытки всё ещё продолжают издавать свои игры в Steam. Даже Blizzard с начала этого года выпускает игры на платформе Steam, хотя ранее это казалось невозможным по целому ряду причин. А лет 20 назад об этом никто и подумать не мог.